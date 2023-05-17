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ضبط أوليات قرابة 700 قرض لم تسدد بمصرف حكومي في البصرة


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، ضبط جردٍ بـ(٦٨٥) قرضاً غير مُسدَّد في فرع مصرف الرافدين بمحافظة البصرة منذ العامين (٢٠٠٧، ٢٠٠٨)، مُبيّنةً أنَّ مجموع قيمة القروض بلغت (٥،٣٣٢،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينارٍ".

وذكرت الهيئة في بيان أنَّ "فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة انتقل إلى مصرف الرافدين - البصرة 2"، مُؤكّدةً "تمكُّنه من ضبط جردٍ بالقروض غير المُسدَّدة منذ العام ٢٠٠٨ البالغ عددها (٦١٨) قرضاً والممنوحة بصلاحيَّة مدير الفرع، والبالغة قيمتها ( ٤،٠٢٩،٠٠٠،٠٠٠) أربعة ملياراتٍ وتسعة وعشرين مليون دينارٍ عراقيٍّ".

وتابعت الدائرة أنَّ "الفريق ذاته ضبط أيضاً جرداً بالقروض التي لم تُسدَّد منذ العام (٢٠٠٧) والتي مُنِحَت بصلاحية الإدارة العامَّة، مشيرةً إلى أنَّ عدد القروض بلغ (٦٧) قرضاً بقيمة (١،٢٦٥،٠٠٠،٠٠٠) مليار ومائتين وخمسةٍ وستين مليوناً، لافتةً إلى أنَّ شعبة القروض في المصرف ما زالت متلكئة باستحصال هذه القروض".

وأضافت إنَّ "ملاكات المديريَّة ضبطت – في عمليَّةٍ منفصلةٍ - القرض الخاصَّ بأحد المقترضين البالغة قيمته (٣٠،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار عراقي؛ لقيام فرع مصرف الرافدين في المحافظة بتزوير تواقيع الكفيل الموجودة بإضبارة القرض، واستخدام مستمسكاته الشخصيَّة، مُنبّهة إلى أنَّ "الكفيل لم يقمْ بكفالة صاحب القرض أمام المصرف".

وأشارت الهيئة الى، "تنظيم محضري ضبط أصولي بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُبرزات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المقصرين".

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