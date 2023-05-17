فائق زيدان يبحث مع السفير الهولندي ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة بالعراق

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، مع السفير الهولندي لدى العراق هانس ساندي ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة بالعراق.

وذكر إعلام القضاء في بيان مقتضب ،أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل سفير مملكة هولندا لدى العراق هانس ساندي رفقة ممثل مركز البيان للدراسات والتخطيط علي طاهر الحمود".

وأضاف أن "اللقاء جاء من أجل تقديم ومناقشة ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة في العراق وفق برنامج مدعوم من السفارة الهولندية".