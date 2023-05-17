مكافحة الإرهاب يطيح بآمر كتيبة دفاع جوي في ولاية دجلة سابقاً

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، القبض على ما يسمى آمر كتيبة دفاع جوي في ولاية دجلة سابقاً بداعش الإرهابي.

وذكر الجهاز في بيان انه "استناداً لتوجيهاتِ القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، تم القاء القبض على آمر كتيبة دفاع جوي في ولاية دجلة سابقا".

واضاف، ان "ذلك جاء بالتعاون مع مديرية مكافحة إرهاب (اربيل)".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الإطاحة بثلاثة عناصر إرهابية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان أن "مفارز المديرية العامة للمعلومات في محافظة صلاح الدين التابعة لمعاونية استخبارات ومعلومات الحشد الشعبي، تمكنت من اعتقال 3 عناصر إرهابية في قضاء الشرقاط محافظة صلاح الدين".

وأضافت، أن "ذلك جاء بعد متابعة استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية وفق احكام الماده الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي والقوة الماسكة وهم كل من المتهم (ر. م. خ) والمتهم (ط.خ.م) والمتهم (ع. د. م)، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم اصوليا لينالوا جزائهم العادل".

ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي الى الإبلاغ عن كافة العناصر الإرهابية المنهزمة وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات عبر الخط الساخن ٤٨١ علما أن هوية المتصل ستبقى طي الكتمان.