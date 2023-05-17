الشمري: العراق يحظى بعدد كبير من المثقفين رفعوا اسمه عالياً

اعتبر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الثلاثاء، أن العراق يحظى بعدد كبير من المثقفين والأدباء الذين رفعوا اسمه عالياً.

وقالت الداخلية في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اجرى، اليوم الثلاثاء، جولة في شارع المتنبي وسط العاصمة، والتقى برواد هذا المكان التاريخي الذي يعد الشريان الثقافي لأهالي بغداد".

وأضاف البيان أن الشمري "استمع الى أرائهم عن أداء عمل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، كما تبادل معهم الحديث عن اهتماماتهم، واطلع على بعض الكتب والمعروضات في هذا الشارع".

ونقل البيان عن الشمري تأكيده أن "العراق يحظى بعدد كبير من المثقفين والأدباء الذين رفعوا اسم بلاد وادي الرافدين عاليا في مختلف المحافل".