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مجلس الوزراء يوافق على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط


وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط؛ لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في ذلك البلد.

وذكر بيان ل‍مجلس الوزراء أنه "التزاماً بالروابط الأخوية للعراق مع أشقّائه العرب، بالوقوف معهم ومساندتهم في مختلف الظروف والأزمات، فقد وافق مجلس الوزراء على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط؛ لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وتجديد اتفاقية التزويد، بشروطها الحالية، سنةً ثالثةً إضافية بدءاً من تشرين الأول 2023 المقبل".

وأشار إلى "التزام شركة سومو بتجهيز كامل العقد القديم، وزيادة العقد القديم للنفط الأسود إلى 1.5 مليون طن سنوياً، وإبرام عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنوياً".

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