ميسان.. أمر قبض بحق مدير دائرة البطاقة الوطنية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر قبض بحق مدير البطاقة الوطنيَّة في إحدى نواحي محافظة ميسان؛ إثر اقترافه ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان ، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أن "قاضي محكمة تحقيق ميسان المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر مذكرة قبض قضائيَّة بحق مدير دائرة البطاقة الوطنيَّة في المشرح، مبينة أن الأمر صدر على خلفيَّة قيام المتهم باستقبال أحد المطلوبين الخطرين، وأخذ تصوير له بنفسه؛ بغية إصدار بطاقة وطنيَّة له".

وأضافت، أن "الأمر القضائي صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، بعد تمكن فريق مكتب تحقيق الهيئة في ميسان من ضبط كاميرات المراقبة بتاريخ الحادث، وتفريغ التصوير، الذي أظهر المتهم يقترف المخالفة باستقبال وتصوير المطلوب الخطير".