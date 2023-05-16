حقوق: لن نسمح لدواعش السياسة بالحديث عن مستقبل الحشد

كشف عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، الثلاثاء، عن مخططات سياسية لإنهاء الحشد الشعبي وتفككيه، مبينا ان المساس بالحشد الشعبي خطا أحمر.

وقال الكرعاوي في حديث ل / المعلومة/، أن "دعوات حل الحشد ماهي الا دعوات لتفكيك العراق وجعله في خانة الفوضى "، مضيفا ان "الانتصار الكبير الذي حققه الحشد ضد عصابات داعش الاجرامية اغاض الكثير من دواعش السياسة ".

وأوضح أن "دواعش السياسة يحاولون اثارة الفتنة والنعرات الطائفية ومازالوا مصرين على تنفيذ اجنداتهم من أجل إعادة الارهابيين ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين ".

وتابع أن "هذا الأمر دفعهم إلى محاولة الاحتكاك بالحشد والمطالبة بحله أو أبعاده عن معارك التحرير"، مؤكدا أن "الحشد الشعبي خطا أحمر لن نسمح المساس به".

وكان النائب عن كتلة بدر النيابية كريم الحمداوي قد اعتبر في حديث لـ/ المعلومة/، دعوات السياسي المثير للجدل خميس الخنجر بخراج الحشد بالمطالبات المهينة لجميع العراقيين.