تأكيد نيابي على استمرار القضاء بمطاردة الكاظمي وحكومته الفاسدة

أكد النائب المستقل مصطفى جبار السند، الثلاثاء، استمرار القضاء العراقي بملاحقة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي واغلب أعضاء حكومته بتهم الفساد.

وقال سند في تصريح لـ/ المعلومة/، أنه "لا حصانة لفاسد وان الجميع تحت طائلة القانون وسنواصل ملاحقة الفاسدين أينما كانوا".

واضاف أن "الكاظمي واغلب أفراد حكومته مطاردين من قبل القضاء العراقي ونعمل على استرداد الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج"، مشيرا إلى أن "الحكومة السابقة من أكثر الحكومات التي تعرضت الى الملاحقة القانونية بسبب فسادها ".

وأشار سند الى أن "القضاء مستمر بملاحقة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ومدير مكتبه رائد جوحي بالإضافة الى وزيري النفط والمالية بشأن قضية سرقة القرن وغيرها من التهم".

وكان سند قد طالب في حديث سابق ل / المعلومة/، دائرة الاسترداد والشرطة الدولية بإجراء ملاحقة للمطلوبين والفاسدين المتورطين من مستشاري ووزراء رئيس حكومة السابق مصطفى الكاظمي بتهمة بسرقة الأموال العامة ممن هربوا خارج العراق.