الأخبار

تأكيد نيابي على استمرار القضاء بمطاردة الكاظمي وحكومته الفاسدة


أكد النائب المستقل مصطفى جبار السند، الثلاثاء، استمرار القضاء العراقي بملاحقة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي واغلب أعضاء حكومته بتهم الفساد.  

وقال سند في تصريح لـ/ المعلومة/، أنه "لا حصانة لفاسد وان الجميع تحت طائلة القانون وسنواصل ملاحقة الفاسدين أينما كانوا".  

واضاف أن "الكاظمي واغلب أفراد حكومته مطاردين من قبل القضاء العراقي ونعمل على استرداد الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج"، مشيرا إلى أن "الحكومة السابقة من أكثر الحكومات التي تعرضت الى الملاحقة القانونية بسبب فسادها ".  

وأشار سند الى أن "القضاء مستمر بملاحقة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ومدير مكتبه رائد جوحي بالإضافة الى وزيري النفط والمالية بشأن قضية سرقة القرن وغيرها من التهم".  

وكان سند قد طالب في حديث سابق ل / المعلومة/، دائرة الاسترداد والشرطة الدولية بإجراء ملاحقة للمطلوبين والفاسدين المتورطين من مستشاري ووزراء رئيس حكومة السابق مصطفى الكاظمي بتهمة بسرقة الأموال العامة ممن هربوا خارج العراق. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حقوق: لن نسمح لدواعش السياسة بالحديث عن مستقبل الحشد
تأكيد نيابي على استمرار القضاء بمطاردة الكاظمي وحكومته الفاسدة
الإطاحة بطبيب ابتز النساء بعد تخديرهن في الفلوجة
المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن عقد القروض بقانون الضمان الصحي
3 ملايين طالب يؤدون غداً الامتحانات النهائية والتربية توضح بشأن قرار الإعفاء
"واحد حكومة".. مكتب السوداني يبتكر طريقة بسرعة البرق للتواصل مع العراقيين وحل مشكلاتهم
جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الأربعاء
الاعلام الامني..العثور على خمسة اوكار لداعش الارهابي في سامراء
اجتماع نيابي مع المحافظين لبحث موازنة مشاريع الخدمات والإعمار
بحضور وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش ... قيادة القوات البرية تنفذ تمرين "اسود الصحراء" بمستوى لواء مغاوير
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
فيسبوك