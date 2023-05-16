الإطاحة بطبيب ابتز النساء بعد تخديرهن في الفلوجة

افاد مصدر في جهاز الامني الوطني، الثلاثاء، باعتقال طبيب متورط بابتزاز النساء بعد استخدام مادة مخدرة بكمين في مدينة الفلوجة.

وقال المصدر لـ / المعلومة/ ان "قوة من جهاز الامن الوطني في الفلوجة ، نفذت عملية في احد احياء المدينة على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود طبيب يقوم بعمليات ابتزاز النساء باستخدام مادة مخدرة ومساومتهن مقابل مبالغ مالية ".

واضاف, ان" المستهدف حصل على مبالغ مالية كبيرة جراء استدراج بعض النساء وتخديرهن ومن ثم تبدأ عمليات المساومة والتهديد بنشر صورهن في حال رفض مطالب الطبيب، مبينا ان" القوة اعتقلت الطبيب واحالته الى القضاء ".

وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق باعتقال مجموعة تستخدم التنويم المغناطيسي في سرقة عدد من نساء مدينة الفلوجة ".