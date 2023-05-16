3 ملايين طالب يؤدون غداً الامتحانات النهائية والتربية توضح بشأن قرار الإعفاء

يتوجه غداً الأربعاء نحو ثلاثة ملايين طالب وطالبة لأداء الامتحانات النهائية للمراحل الثانوية غير المنتهية لمراحل الأول والثاني المتوسط والرابع والخامس الإعدادي للعام الدراسي الحالي (2022 ــ 2023).

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، أنَّ "الوزارة سبق وأن حددت مواعيد الامتحانات منذ وقت مبكر ولم يحصل فيها أي تغيير"، لافتاً إلى أنَّ "العام الدراسي الجديد اتسم باستقرار في تحديد المواعيد وفقاً للتقويم التربوي، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأكد في السياق ذاته أنَّ "تطبيق قرار الإعفاء العام والفردي في المراحل الثانوية للعام الدراسي الحالي، انعكس ايجاباً على مجمل العملية التربوية في البلاد، كونه أسهم بشكل ملحوظ في تقليل أعداد الطلبة الممتحنين مقارنة بالعام الماضي لهذه المراحل".

وبين السيد أنه "كان قد تم توجيه الملاكات التربوية بالاستعدادات الاستباقية للامتحانات النهائية لكونها مدرسية تجرى من خلال لجان امتحانية خاصة في كل مدرسة ثانوية، لإجراء الامتحانات بأعلى مستوى من الكفاءة مع توفير كل مستلزمات الدعم وتصحيح الدفاتر"، مشيراً إلى أنَّ "الفضائية التربوية سبق وأن بثت دروساً خاصة بالمراحل الدراسية من اجل مراجعة المناهج الدراسية قبيل الامتحانات النهائية".

من جانبه قال مدير الإعلام التربوي بمحافظة النجف الأشرف حسين الشوكي، إنَّ العدد الكلي للطلبة الممتحنين بجميع مراحل المتوسطة والإعدادية غير المنتهية، بلغ 117 ألفاً و801 طالب وطالبة"، موضحاً أن "التربية وفرت أجهزة تبريد للمراكز الامتحانية، كما نسقت مع مديرية توزيع الكهرباء لضمان استمرارية تجهيز الطاقة للمراكز، إضافة إلى قيادة الشرطة والدفاع المدني لحماية المراكز الامتحانية".