"واحد حكومة".. مكتب السوداني يبتكر طريقة بسرعة البرق للتواصل مع العراقيين وحل مشكلاتهم

يرسل المئات من العراقيين يوميا مناشداتهم على مجموعة في تطبيق "واتس آب" سميت بـ"واحد حكومة" للتخلص من الإجراءات الروتينية لحل قضاياهم الإنسانية والخدمية.

هذه المجموعة التابعة لمكتب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وهي صفحة موثقة على فيسبوك أيضا، تضم كل وزراء الحكومة والمسؤولين الخدميين في العراق بالإضافة إلى مجموعة صحافيين،

أجرى مراسل RTا اختبارا لمدى سرعة استجابة المجموعة للمناشدات، ونقل مناشدة عن مواطنين في منطقة الدورة بعد أن تعطلت الكهرباء لديهم، لكنها حلت بعد ساعتين.

وقال موظف في مكتب رئيس الوزراء لـRT إن "هذه المجموعة تسعى إلى الإسراع في حل القضايا الأساسية للمواطنين، خدمية وإنسانية، لأن الكثير من المناشدات لم تحل ولم يلتفت إليها بعض المسؤولين، لذا شكل رئيس الوزراء فريقا لمتابعتها وإيصالها بشكل مباشر للمعنيين".

تعمل المجموعة بآلية سريعة، فعندما تصل مناشدة إليها، يقوم موظفون في مكتب السوداني بالإشارة للوزير الذي تختص المناشدة به، ليقوم الآخر بتحويلها إلى المسؤولين المعنيين في وزارته.

ترسل على المجموعة أيضا المخالفات والتجاوزات على المساحات العامة، بالإضافة إلى الأشخاص والشركات الذين يرفعون أسعار المنتجات أو الخدمات المقدمة، وعلى أساس ذلك اعتقلت الحكومة العشرات من أصحاب المولدات الأهلية لرفعهم سعر أمبير الكهرباء.

لكن نشطاء وصحافيين ومراقبين، يعتقدون أن هذه الآلية ليست حلا جذريا لمشكلات العراقيين الخدمية والإنسانية والاقتصادية، وإنما حلا آنيا يقربهم من الدوائر الخدمية.