الاعلام الامني..العثور على خمسة اوكار لداعش الارهابي في سامراء

اعلنت خلية الإعلام الأمني عن العثور على خمسة اوكار لداعش في سامراء .

وذكر بيان للخلية ان قوة مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، تمكنت من العثور على خمسة أوكار تابعة للعناصر الإرهابية الثلاثة التي تم قتلها على يد قواتنا المسلحة قبل يومين في ناحية المعتصم بأطراف سامراء.

واوضح عثر داخل الاوكار على احزمة ناسفة وقاذفات وعبوات ناسفة، وقنابر هاون مختلفة الأنواع وبنادق وعتاد مختلف ومادة سي 4 المتفجرة ونترات ، مساكر تفجير