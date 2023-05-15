بحضور وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش ... قيادة القوات البرية تنفذ تمرين "اسود الصحراء" بمستوى لواء مغاوير

نفذت قوات قيادة القوات البرية تمرين "اسود الصحراء" بمستوى لواء مغاوير .

وذكر بيان لوزارة الدفاع انه بحضور وزير الدفاع ثابت محمد العباسي ورئيس أركان الجيش الفريق اول الركن عبد الامير يارالله ، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس الممحداوي ، نفذ لواء مغاوير قيادة عمليات الأنبار وبإسناد من قيادة (القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي) التمرين التعبوي (اسود الصحراء) جحفل لواء بالهجوم المدبر في منطقة الطاش غرب مدينة الرمادي، صباح يوم الاثنين 15 أيار 2023.

وجرى خلال التمرين الهجوم على العدو المفترض من خلال القصف المكثف باستخدام القوة النارية للمدفعية بمختلف أنواعها، والدبابات أبرامز وT90، وعجلات القتال المدرعة BMB3.

وباشرت طائرات القوة الجوية الـ (F16) بتنفيذ عدة ضربات لشل حركة العدو، كما قامت طائرات الـ (Mi28-MI35) التابعة لقيادة طيران الجيش بإسناد القطعات من خلال قيامها بقصف مكثف باستخدام الصواريخ والمدافع الرشاشة لتأمين تقدمها نحو الأهداف.

ونُفذت خلال التمرين أيضاً، عملية إنزال من قبل أبطال القوات الخاصة بطائرات Mi 17 على مواقع العدو واحتلال الأهداف المرسومة وتفتيشها من قبل القطعات الراجلة.

وجرى تنفيذ هذا التمرين بصفحتين للهجوم المدبر، .

ومن الجدير بالذكر انه سبق القيام بهذا التمرين إجراء العديد من الممارسات التي نُفذت من قبل قطعات لواء المغاوير.

ويأتي هذا التمرين لبيان القدرة القتالية لقوات الجيش البطلة ولصقل مهارات المقاتلين واللياقة البدنية والقدرة القتالية لهم، إضافة الى تعزيز ثقة المقاتل بنفسه لتنفيذ الواجبات المنوطة به