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الاستخبارات العسكرية تطيح بـ خمسة إرهابيين خطيرين في كركوك والانبار وصلاح الدين


 اطاحت الاستخبارات العسكرية بـ خمسة إرهابيين خطيرين في كركوك والانبار وصلاح الدين.

وذكر بيان للمديرية : انه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق العاشرة والرابعة عشر والحادي والعشرون التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في ناحية الزاب وقرية العيثة وسيطرة التحدي، أسفرت عن إلقاء القبض على ( 5 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في قضاء الشرقاط والحويجة والرمادي والذي كان بينهم إرهابي حرق إحدى المؤسسات الحكومية في منطقة الزاب أثناء سيطرة عصابات داعش الإرهابية .

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