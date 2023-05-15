تحرير مُختطفة والقبض على خاطفيها في كركوك

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في محافظة كركوك.

وذكر الجهاز في بيان، أنه "بعد ورود شكوى قضائية حول عملية اختطاف فتاة من محافظة بابل واستدراجها إلى كركوك، تم تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة ملابسات القضية وكل المعلومات المتوافرة، وخلال فترة قياسية لم تتجاوز الـ (6) ساعات تم تحديد مكان الخاطفين في محافظة كركوك واستحصال الموافقات القضائية لتباشر على إثرها قوة من الجهاز بمداهمة المكان المذكور وتحرير الفتاة".

وأضافت، أن "العملية أسفرت عن الإطاحة بمتهمين إثنين قاما بعملية الاختطاف، فضلاً عن قيامهما بعمليات خطف وابتزاز عدة بعد مساومة الضحايا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي".

واتم البيان: "جرى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهما إلى الجهات القضائية لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقانون".