الأخبار

رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء


تسلّم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، في قصر بغداد، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أوراق اعتماد عشرة سفراء غير مقيمين لدى العراق.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تسلّم، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أوراق اعتماد عشرة سفراء غير مقيمين لدى العراق".

وأضاف البيان أن السفراء "هم لكل من جمهورية الأوروغواي نيلسون جميل شعبان، ومملكة بلجيكا سيرج دكشن، ومملكة تايلاند سوبارك برونغتول، وجمهورية أيرلندا ماريان بولجر، وجمهورية كوبا ألبرتو جونزاليس كاسلاس، والولايات المتحدة المكسيكية لويس ألفونسو دي ألبا، وجمهورِية فيتنام الاشتراكية لونغ كوك هووي، وجمهورِية الدومنيكان جورج بهصا هزيم، وجمهورِية لاتفيا جوريس بويكانز، جمهورية ليتوانيا راموناس دافيدونيس".

وتبادل رئيس الجمهورية، خلال استقباله السفراء الجدد كل على حدة، الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، حيث أكد "سعي العراق إلى تطوير علاقاته وتعزيز التعاون الثنائي مع دولهم وبما يخدم المصالح المشتركة"، مشيرا إلى ضرورة "تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والتغيرات البيئية والمناخية، إضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف".

وأعرب رشيد، عن "أمنياته للسفراء بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يرسخ علاقات الصداقة والتعاون، مؤكدا دعم رئاسة الجمهورية لعمل البعثات الدبلوماسية وتسهيل مهامها بما ينعكس إيجابا على تطور وتعزيز العلاقات".

بدورهم، قدّم السفراء شكرهم وتقديرهم لحرص رئيس الجمهورية على "تسهيل أداء مهماتهم، معربين عن "تطلع بلدانهم لتعزيز العلاقات مع العراق على مختلف الصعد والمجالات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يطلق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2022-2031)
رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء
المحكمة الاتحادية تبت بالطعن بدستورية قانون الضمان الصحي
الداخلية تُسلم الملف الأمني للشرطة المحلية في صلاح الدين
ضـبط أستاذ فـي جـامعـة نينـوى متلبـّساً بالـرشــوة
القبض على عصابة تتاجر بالقطع الأثرية في بغداد
السجن 7 سنوات بحق محتال انتحل صفة سائق رئيس مجلس القضاء بكركوك
قوة من الشرطة الاتحادية تشتبك مع مجموعة مسلحة تجرف الاراضي الزراعية في منطقة البوغيثة ببغداد
التربية تُعلن عدد دروس الإكمال للصفوف غير المنتهية
ضبط شاحنات مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
فيسبوك