رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء

تسلّم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، في قصر بغداد، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أوراق اعتماد عشرة سفراء غير مقيمين لدى العراق.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تسلّم، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أوراق اعتماد عشرة سفراء غير مقيمين لدى العراق".

وأضاف البيان أن السفراء "هم لكل من جمهورية الأوروغواي نيلسون جميل شعبان، ومملكة بلجيكا سيرج دكشن، ومملكة تايلاند سوبارك برونغتول، وجمهورية أيرلندا ماريان بولجر، وجمهورية كوبا ألبرتو جونزاليس كاسلاس، والولايات المتحدة المكسيكية لويس ألفونسو دي ألبا، وجمهورِية فيتنام الاشتراكية لونغ كوك هووي، وجمهورِية الدومنيكان جورج بهصا هزيم، وجمهورِية لاتفيا جوريس بويكانز، جمهورية ليتوانيا راموناس دافيدونيس".

وتبادل رئيس الجمهورية، خلال استقباله السفراء الجدد كل على حدة، الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، حيث أكد "سعي العراق إلى تطوير علاقاته وتعزيز التعاون الثنائي مع دولهم وبما يخدم المصالح المشتركة"، مشيرا إلى ضرورة "تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والتغيرات البيئية والمناخية، إضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف".

وأعرب رشيد، عن "أمنياته للسفراء بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يرسخ علاقات الصداقة والتعاون، مؤكدا دعم رئاسة الجمهورية لعمل البعثات الدبلوماسية وتسهيل مهامها بما ينعكس إيجابا على تطور وتعزيز العلاقات".

بدورهم، قدّم السفراء شكرهم وتقديرهم لحرص رئيس الجمهورية على "تسهيل أداء مهماتهم، معربين عن "تطلع بلدانهم لتعزيز العلاقات مع العراق على مختلف الصعد والمجالات".