الأخبار

ضـبط أستاذ فـي جـامعـة نينـوى متلبـّساً بالـرشــوة


أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط أستاذٍ في جامعة نينوى مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة من إحدى طالباته.

الدائرة ذكرت في بيان أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى حي الحدباء في مدينة الموصل، قام بضبط أستاذٍ في كليَّة القانون - جامعة نينوى أثناء تسلُّمه مبلغاً يُقدَّرُ بـ(500) دولار (رشوة) سبق أن طلبه من إحدى الطالبات في مرحلة الماجستير؛ لقاء إنجاز تقريرٍ خاصٍّ بدراستها"، لافتةً إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهم وفق القرار (160 لسنة 1983)".

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، وبناءً على رصد الفريق الميدانيِّ الثالث في مُديريَّة تحقيق نينوى، تمَّ "ضبط مُوظَّفٍ في جمعيَّة المُستقبل التعاونيَّة للإسكان، على خـلفيَّة تـقـطـيع وبيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملـوكةٍ للـدولـة، خـلافاً للقانون ودون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة"، لافتةً إلى أنَّ "المساحة الكليَّة للأراضي المُتجاوز عليها بلغت قرابة (30) دونماً بمبلغٍ إجماليٍّ يصل إلى (4,750,000,000) مليارات دينارٍ".

وتابعت: "ضبط خلال العمليَّة صور قيد العقارات، وعقود بيعٍ مع أصحاب حقّ التصرُّف، مُنوّهةً بأنَّ قاضي التحقيق المُختصّ، قرَّر توقيف المُتَّهم؛ استناداً لأحكام المادة (340) من ق.ع.ع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يطلق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2022-2031)
رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء
المحكمة الاتحادية تبت بالطعن بدستورية قانون الضمان الصحي
الداخلية تُسلم الملف الأمني للشرطة المحلية في صلاح الدين
ضـبط أستاذ فـي جـامعـة نينـوى متلبـّساً بالـرشــوة
القبض على عصابة تتاجر بالقطع الأثرية في بغداد
السجن 7 سنوات بحق محتال انتحل صفة سائق رئيس مجلس القضاء بكركوك
قوة من الشرطة الاتحادية تشتبك مع مجموعة مسلحة تجرف الاراضي الزراعية في منطقة البوغيثة ببغداد
التربية تُعلن عدد دروس الإكمال للصفوف غير المنتهية
ضبط شاحنات مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
فيسبوك