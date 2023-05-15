الأخبار

القبض على عصابة تتاجر بالقطع الأثرية في بغداد


القت قوة تابعة للشرطة الاتحادية، اليوم الإثنين، القبض على عصابة تتاجر بالقطع الأثرية في بغداد.

وقال إعلام الداخلية في بيان : انه “ قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بإسناد مفارز الجهد الاستخباري، تمكنت من إلقاء القبض بالجرم المشهود على عصابة مكونة من 3 متهمين يُتاجرون بالقطع الأثرية في منطقة (اليرموك)”. وبحوزتهم “قطعة أثرية عبارة عن لوحة فنية تعود الى العصور القديمة، مبينا انه تم إحالتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يطلق الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2022-2031)
رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء
المحكمة الاتحادية تبت بالطعن بدستورية قانون الضمان الصحي
الداخلية تُسلم الملف الأمني للشرطة المحلية في صلاح الدين
ضـبط أستاذ فـي جـامعـة نينـوى متلبـّساً بالـرشــوة
القبض على عصابة تتاجر بالقطع الأثرية في بغداد
السجن 7 سنوات بحق محتال انتحل صفة سائق رئيس مجلس القضاء بكركوك
قوة من الشرطة الاتحادية تشتبك مع مجموعة مسلحة تجرف الاراضي الزراعية في منطقة البوغيثة ببغداد
التربية تُعلن عدد دروس الإكمال للصفوف غير المنتهية
ضبط شاحنات مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
فيسبوك