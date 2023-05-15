القت قوة تابعة للشرطة الاتحادية، اليوم الإثنين، القبض على عصابة تتاجر بالقطع الأثرية في بغداد.

وقال إعلام الداخلية في بيان : انه “ قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بإسناد مفارز الجهد الاستخباري، تمكنت من إلقاء القبض بالجرم المشهود على عصابة مكونة من 3 متهمين يُتاجرون بالقطع الأثرية في منطقة (اليرموك)”. وبحوزتهم “قطعة أثرية عبارة عن لوحة فنية تعود الى العصور القديمة، مبينا انه تم إحالتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم”