ضبط شاحنات مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاحد، ضبط 67 شاحنة مخالفة.
وذكر بيان للهيئة ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية، تمكن من ضبط (67) شاحنة مخالفة تحمل (عازل رطوبة ومبردات وحديد مصنع واعلاف ولاصق سيراميك وادوية طبية وحبيبات بلاستك وسماد يوريا وكاشي سيراميك ورافعة شوكية وفارشة اسفلت ومعمل ومواد متنوعة اخرى) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".
واشار، الى ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الجمارك"
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