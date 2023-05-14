تفكيك شبكة إرهابية "خطيرة" في ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، تفكيك شبكة إرهابية "خطيرة" في محافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان انه "من خلال استمرار العمليات الاستخبارية الدقيقة تم التوصل لمعلومات عن وجود شبكة ارهابية تقدم الدعم لعناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى وتزويدهم بالمواد الغذائية والاموال والمستلزمات الأخرى".

وأضاف، انه "بعد نصب كمين محكم ومتابعة ومراقبة مستمرة، تم القبض على اربعة متهمين من عناصر عصابات داعش الإرهابية كانوا يقدمون الدعم لأوكار، اذ تم اجهاض مخططاتهم وتحركاتهم التي كانت تشكل خطراً أمنياً على المحافظة، واجري التحقيق معهم تحت اشراف القضاء واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".