حركة وعي تحذر من امر خطير تقوم به السفيرة الأمريكية بالعراق

حذرت حركة وعي السياسية، الاحد، من مشروع تقوده السفيرة الامريكية في العراق.
وذكرت الحركة في بيان أن "مشروع السفيرة الأمريكية رومانوسكي في العراق مشروع (سياسي- امني) يهدف الى تقويض السيادة الوطنية والتحكم بالحكم عبر وسطاء من احزاب السلطة".
وحذرت من أن "المشروع سيؤدي الى تدهور العراق اكثر"، مشددة على "رفض المشروع الامريكي في العراق وبناء نموذج مشوّه".
ولفتت الى السعي "لاعادة بناء نموذج وطني بعيد عن ارادة امريكا وكل الارادات الاجنبية الاخرى".
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