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أحد شيوخ ووجهاء الانبار : حزب الحلبوسي استولى على 300 مليار دينار ضمن فضيحة "تقاعد الدواعش"


أتهم الشيخ عبد السلام الدليمي أحد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، الاحد، حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بالاستحواذ على أكثر من 300 مليار دينار ضمن فضيحة فساد تقاعد الانبار وإصدار رواتب لقتلى دواعش.

وقال الدليمي لـ/ المعلومة/ ان "قيمة المعاملات المزورة التي صرفت من قبل مدراء ينتمون الى حزب تقدم بحسب موظفين في دائرة تقاعد الانبار تقدر بأكثر من 300 مليار دينار اغلبها صرفت لعوائل تنتمي الى داعش". 

 وأضاف ان "قادة تقدم ارتكبوا أكبر جريمة فساد في حق الانبار حيث تمكنوا من اصدار هويات لقادة وعناصر داعش الإرهابي من القتلى، وصرف رواتبهم وتظليل السلطات الحكومية في بغداد"، مطالبا "الحكومة الاتحادية باعتقال الجميع ومحاسبتهم باعتبارهم هددوا الامن القومي العراقي".

وأوضح ان "لجان من النزاهة تقوم باجراء تحقيق شامل لإحالة المدراء المتورطين بعمليات الفساد المالي الذين اسندت إليهم مهام ادارة هذه الدائرة المصنفة الاكثر فسادا تليها مؤسسة الشهداء والبلدية والتسجيل العقاري والضريبة "، مؤكدا ان" الجهات المعنية اعادت اكثر من 4 الاف معاملة مزورة ".

واعلن مدير تقاعد الانبار الاسبق انس العلواني في تصريح سابق اعادة 20 مليار دينار الى خزينة الدولة جراء ايقاف عمليات تزوير في معاملات المحالين على التقاعد في الانبار ".

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