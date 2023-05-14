المتورط شقيق الحلبوسي.. تفاصيل جديدة حول توزيع أراضي الوفاء

كشف السياسي المستقل، صباح العكيلي، الاحد، عن تفاصيل جديدة تخص ملف سرقة قطع أراضي ناحية الوفاء في محافظة الأنبار، فيما أشار الى ان المتورط الأكبر شقيق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي المدعو (مثنى).

وقال العكيلي لـ/المعلومة/، إن "المتورط الأكبر في القضية هو مثنى الحلبوسي، شقيق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، لافتا الى ان "تورط رئيس التسجيل العقاري في الأنبار وخمسة موظفين آخرين، الذين اعتقلوا من قبل هيئة النزاهة الاتحادية".

وأضاف، أن "هناك أرقاماً لدى هيئة النزاهة تؤكد وجود أكثر من 180 ألف قطعة أرض وليس 60 ألفاً فقط، وكذلك ما وجد بحوزة مدير نقابات العمال، محمد عدنان، الذي يتمثل بوجود مليون ونصف المليون و400 هوية مزورة", واصفا القضية بـ"سرقة القرن الثانية".

وأشار العكيلي، الى ان " هناك معلومات تؤكد تورط 18 شخصية بهذه القضية من ضمنهم محافظ الانبار علي فرحان الدليمي".

ولفت الى، أن " زيارة السفيرة الامريكية في بغداد الى محافظ الانبار مفادها إيصال رسالة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهدف تبرئة الدليمي".

وأشار العكيلي الى، ان "الأرقام التي طرحت من الممكن أن تفوق صفقة القرن التي أعلن عنها في عهد حكومة مصطفى الكاظمي".

وتشهد محافظة الانبار صراعًا سياسيا كبيرًا بين مختلف القوى السنية لمحاولة التفرد بزعامة المكون، والذي بدأ يظهر جيداً من خلا كل كشف ملفات فساد بعضهم البعض واخرها ملف اراضي منطقة الوفاء.