ضبط معقبين وتلاعب في تذاكر صرف علاج بواسط والبصرة

أعلنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، ضبط مُتَّهمين اثنين بتعقيب معاملاتٍ، وتلاعباً في وصولات تذاكر صرف العلاج، في مُحافظتي واسط والبصرة.

وذكرت دائرة التحقيقات، في بيان أن "عمليَّة ضبط نفَّذها الفريق الميدانيُّ الخاصُّ بقطاع الخدمات والتعليم في مكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة، حيث تمكَّن الفريق من ضبط مُتَّهمين اثنين بحوزتهما أضابير ضريبيَّـة يقومان بتعقيبها دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّة".

وأضافت: "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختص بالنظر في قضايا النزاهة في واسط؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقّهما".

وبيَّـنت أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة قام بضبط وصولات تذاكر صرف علاج تمَّ التلاعب بها في مستشفى القرنة العام - وحدة صيدليَّة الطوارئ"، مُنوّهةً بأنَّ "الوصولات - التي تعود صلاحيَّة نفاذها إلى نهاية العام 2022، وتمَّ استخدامها خلال العام الحالي، وصرف العلاج على أساسها - غير موجودةٍ في سجلات التذاكر".

وتابعت: "بناءً على هـذه الوصــولات ومستـندات الإدخال والإخراج المـخزني؛ تمَّ صرف (200 امبول Tramal) التي لا تُصرَفُ إلا بوصفةٍ طبيَّةٍ؛ كونها تحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من المواد المُخدَّرة، كما تمَّ ضبط سجل التذاكر الأصلي الذي ضمَّ تسلسلاتٍ مُختلفة غير مُنظَّمةٍ وغير مُطابقةٍ للمعلومات الخاصَّة بالتذاكر العلاجيَّـة".