الأخبار

تحضيراً للقاء يجمع رئيسي والسيسي.. استمرار المفاوضات الإيرانية المصرية في العراق


قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني فداحسين مالكي، اليوم الاحد، إن المفاوضات الإيرانية المصرية جارية في العراق وستستأنف العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب.

وذكر مالكي، "من المهم جدا إعادة العلاقات بين إيران ومصر. لأن مصر من أقدم الدول والمتحضرة في المنطقة والعالم. لذلك فإن مكانة مصر كبيرة ومهمة للغاية مقارنة بالدول الأخرى، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء"

وأضاف، إن "المفاوضات بين إيران ومصر جارية في العراق، وستستعاد العلاقات الإيرانية المصرية في المستقبل القريب، وسنشهد افتتاح سفارتي البلدين، وبعد هذا الإجراء، سيتم التحضير للقاء بين الرئيس الإيراني والرئيس المصري".

كما كشفت وسائل إعلام إماراتية مؤخراً، أن مصر وإيران تجريان محادثات في العاصمة العراقية بغداد منذ مارس/ آذار الماضي لبحث تطبيع العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وقال مسؤولون مصريون وعراقيون لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، إن "الجولة الأخيرة من المناقشات بدأت في نهاية الأسبوع، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن".

ووفقا للمسؤولين، "تطرقت المحادثات إلى الحد من التوتر في الأماكن التي تمارس فيها إيران نفوذا كبيرا، مثل اليمن ولبنان وسوريا، من خلال دعم الحكومات الحليفة أو الجماعات المسلحة"، مضيفين أن "الجانبين يبحثان أيضا إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

كما قال دبلوماسي عراقي لصحيفة "ذا ناشيونال"، إن جولتين من المحادثات منخفضة المستوى بين مسؤولين مصريين وإيرانيين عُقدت في بغداد في مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان من هذا العام.

وأضاف الدبلوماسي: "رحب الجانبان بجهود العراق للوساطة"، متابعا: "كلا الجانبين يبثان المشاعر وهما على استعداد للمضي قدما. لا يوجد تقدم حتى الآن".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئاسة البرلمان تحدد الأسبوع الحالي موعداً للتصويت على موازنة 2023
أحد شيوخ ووجهاء الانبار : حزب الحلبوسي استولى على 300 مليار دينار ضمن فضيحة "تقاعد الدواعش"
المتورط شقيق الحلبوسي.. تفاصيل جديدة حول توزيع أراضي الوفاء
القضاء العراقي يؤكد استمراره بالتعاون والانفتاح مع جميع دول العالم
مواطن بالديوانية يسلم 336 قطعة أثرية للجهات المختصة
اجتماع أمني لمكافحة المخدرات وحصر السلاح بيد الدولة
مالية البرلمان تدعو الصحة لمراجعة شاملة لموازنة الوزارة وتناقش "الضمان الصحي"
ضبط معقبين وتلاعب في تذاكر صرف علاج بواسط والبصرة
تحضيراً للقاء يجمع رئيسي والسيسي.. استمرار المفاوضات الإيرانية المصرية في العراق
التربية تُقرر إنهاء تكليف 4 مدراء عامين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
فيسبوك