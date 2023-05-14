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التربية تُقرر إنهاء تكليف 4 مدراء عامين


أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، إنهاء تكليف أربعة مدراء عامين، فيما قررت اعادتهم الى وظائفهم السابقة.

وبحسب وثيقة  فإنه "تقرر إنهاء تكليف فخري نايف مخيلف من مهامه مديراً عاماً للمديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي وإعادته إلى وظيفته السابقة، بالإضافة الى إنهاء تكليف عدنان صبر محمد من مهماته مديراً عاماً لتربية بغداد / الكرخ الأولى وإعادته إلى وظيفته السابقة".

واضافت أنه "تم إنهاء تكليف محمد لفتة عبد علي من مهماته مديراً عاماً للمديرية العامة للتربية ذي قار وإعادته إلى وظيفته السابقة".

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