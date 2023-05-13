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السوداني : زيارتي لنينوى رسالة اطمئنان تبعثها الحكومة بشكل صريح ومعلن لأبناء المحافظة بجميع مكوناتهم


 أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، زيارة إلى كنيسة الطاهرة الكبرى في ناحية قره قوش (بغديدا) بقضاء الحمدانية في سهل نينوى.

واكد السوداني خلال لقائه جمعا من رجال الدين والوجهاء والمواطنين الحضور في الكنيسة، أن زيارته رسالة اطمئنان تبعثها الحكومة بشكل صريح ومعلن لأبناء نينوى بجميع مكوناتهم، فضلاً عن كونها فرصة للاستماع إلى أبناء المكوّن المسيحي العراقي الأصيل، ضمن أطياف المجتمع العراقي المتآخي.

وابدى تفهمه لهواجس القلق التي قد يشعر بها البعض، مؤكداً أنّ الدولة حاضرة بكلّ مؤسساتها، وتلتزم النظر والتعامل مع جميع العراقيين بلا تمييز، وأنّ تحقيق هذا الهدف وترسيخه يتطلّب التعاون من قبل الجميع.

وأشار السوداني إلى : أنّ الحكومة جادّة في إيجاد حلول جذرية للمشكلات الخدمية والمعيشية، كما تتبنى الإصلاح بشكل حقيقي وتتجه إلى التطبيق الواقعي، وهي لا تستثمر في الخلافات السياسية والمجتمعية، موضحاً : أن العراقيين تمكنوا من دحر عصابات داعش والانتصار عليها، وهي أعتى زمرة همجية، وهم اليوم قادرون على الانتصار في ميدان الإعمار والبناء.

من جانبه عبّر رئيس أبرشية الموصل المطران يونان حنّو عن الارتياح لزيارة رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن تفاؤل مواطني سهل نينوى في ما تنتهجه الحكومة من خطط وبرامج إصلاحية وخدمية لصالح المواطنين بمختلف أطيافهم.

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