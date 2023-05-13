السوداني يؤكد التزام الحكومة برعاية الايزيديين ودعم حقوقهم وتأهيل مناطقهم

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، في مقرّ إقامته بمدينة الموصل، أمير الإيزيديين في العراق والعالم رئيس المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى حازم تحسين بيك، و بابا شيخ الديانة الايزيدية الشيخ علي إلياس حجي، والوفد المرافق لهما.

وعبّر السوداني في مستهلّ اللقاء، عن الاعتزاز الكبير بابناء الديانة الايزيدية، ضمن اطياف مجتمعنا وشعبنا العراقي وتنوّعه الخلّاق، مشيراً الى المواقف الوطنية المتكاتفة التي وقفها الايزيديون العراقيون في مواجهتهم للارهاب، وتصدّيهم لكل المخططات التي حاولت قلع جذورهم الرافدينية العميقة، وتمسكهم ببلدهم العراق.

واكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة برعاية المكون الايزيدي وكل المكونات الاخرى، ودعم حقوقهم وتأهيل مناطقهم، عبر اقامة مشاريع خدمية واقتصادية ضمن البرنامج الحكومي، بما يسهّل اعادة العوائل الايزيدية النازحة الى مناطق سكناها.

واشار الى قرار مجلس الوزراء تمليك العقارات والاراضي السكنية للمواطنين الايزيديين ، التي عطل النظام السابق تمليكها بسبب سياساته التمييزية، فضلاً عن مواصلة تنفيذ قانون الناجيات من الايزيديات والمكونات الاخرى، وتعويضهنّ عمّا لحق بهنّ من اعتداءات همجية على يد عصابات داعش الارهابية، ومنح كامل حقوقهنّ التي اقرها القانون، وحقوق الشهداء والضحايا.

من جانبه، قدّم الامير حازم تحسين بيك والوفد المرافق له، الشكر لرئيس مجلس الوزراء والتقدير لخطوات الحكومة في رعاية ابناء الديانة الايزيدية، مثمناً قرار مجلس الوزراء اعتبار رأس السنة الايزيدية عطلة رسمية للايزيديين، وقرار المجلس تمليك العقارات والاراضي السكنية العائدة للمواطنين الايزيديين، الذي عطّله النظام السابق ضمن سياساته التمييزية.

كما عبّر الوفد عن تقديره لقرار الحكومة تفعيل عمل اللجنة الخاصة بتعويضات سنجار وحقوق الشهداء الايزيديين والناجيات، وجهود اعادة الاعمار والشمول بالرعاية الاجتماعية، و القرارات الاخرى المتعلقة بالحقوق الثقافية، وجهودها في اشاعة التعايش السلمي ومكافحة خطاب الكراهية.