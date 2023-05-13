وزير الطاقة الايراني يؤكد اهمية زيارته لبغداد بتطوير حقول النفط والغاز

اكد وزير النفط الايراني / جواد اوجي / اهمية زيارته لبغداد بتطوير حقول النفط والغاز.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن اوجي القول بعد اجتماعه بوزير الكهرباء زياد علي فاضل: بناء على المذكرة التي تم توقيعها مع بغداد سنتعاون مع العراق في مجال تبادل المعلومات والاستكشاف وتطوير الحقول النفطية المشتركة .

واضاف : من محاور مذكرة التفاهم بين البلدين إنشاء خطوط أنابيب النفط و الغاز وتحسين مصافي النفط العراقية وتمديد عقد تصدير الغاز مع وزارة الكهرباء العراقية وحل المشاكل التخصصية في هذه القضية بالكامل.

واشار اوجي الى : تمديد العقد مع محطتي الغاز في بغداد و البصرة لـ خمس سنوات اخرى