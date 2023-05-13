الأخبار

وزير الطاقة الايراني يؤكد اهمية زيارته لبغداد بتطوير حقول النفط والغاز


 اكد وزير النفط الايراني / جواد اوجي / اهمية زيارته لبغداد بتطوير حقول النفط والغاز.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن اوجي القول بعد اجتماعه بوزير الكهرباء زياد علي فاضل: بناء على المذكرة التي تم توقيعها مع بغداد سنتعاون مع العراق في مجال تبادل المعلومات والاستكشاف وتطوير الحقول النفطية المشتركة .

واضاف : من محاور مذكرة التفاهم بين البلدين إنشاء خطوط أنابيب النفط و الغاز وتحسين مصافي النفط العراقية وتمديد عقد تصدير الغاز مع وزارة الكهرباء العراقية وحل المشاكل التخصصية في هذه القضية بالكامل.

واشار اوجي الى : تمديد العقد مع محطتي الغاز في بغداد و البصرة لـ خمس سنوات اخرى

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يؤكد التزام الحكومة برعاية الايزيديين ودعم حقوقهم وتأهيل مناطقهم
السوداني يلتقي في سهل نينوى عدداً من ممثلي المكوّن الشبكي
السوداني يزور كنيسة مارت شموني للسريان الأرثوذكس في برطلة ويشدد على أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة
وزير الطاقة الايراني يؤكد اهمية زيارته لبغداد بتطوير حقول النفط والغاز
المتحدث باسم الخارجية العراقية : ما تبقى من العراقيين بالسودان لا يمثل حالة تستحق المتابعة
اعتقال مخترق "يبيع بيانات المواطنين" عبر السوشيال ميديا في بابل
القبض على تاجرين للأسلحة في الانبار
البلداوي: إقرار قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال سيشكل نقلة نوعية بحياة المواطن
السيد صدر الدين القبانجي : : الحكومة مطالبة بتطبيق قانون العدالة والإنصاف وتعديل سلم الرواتب
السوداني:محافظة نينوى تشكل عراقاً مصغراً حاضناً للمكوّنات المتنوّعة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
فيسبوك