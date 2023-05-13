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القبض على تاجرين للأسلحة في الانبار


 القت الاستخبارات العسكرية القبض على تاجرين اثنين للأسلحة في الانبار.

وذكر بيان للمديرية انه بعملية نوعية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون والتنسيق مع استخبارات وقوة من اللواء الثامن والثلاثين تم نصب كمين محكم بالقرب من جسر الشهداء أسفر عن إلقاء القبض على تاجرين اثنين من كبار تجار السلاح في الانبار وبابل وبغداد حيث جرى استدراجهما إلى مدينة الفلوجة من قبل مفارز الاستخبارات العسكرية والقبض عليهما وبحوزتهما أسلحة متنوعة ( رشاشة BKC و بندقية نصف اخمص كلاشنكوف ومسدسي ٩ ملم نوع طارق وبلغاري وختم مزور وكتب مزورة 

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القبض على تاجرين للأسلحة في الانبار
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