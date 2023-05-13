السيد صدر الدين القبانجي : : الحكومة مطالبة بتطبيق قانون العدالة والإنصاف وتعديل سلم الرواتب

دعا إمام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، الحكومة الى تطبيق قانون العدالة والإنصاف بتعديل سلم الرواتب وإنصاف شريحة الموظفين ومتابعة من وصفهم ب" الفضائيين الذين يتقاضون رواتب وهمية".

وطالب القبانجي خلال خطبة الجمعة السياسية التي ألقيت اليوم الجمعة في الحسينية الفاطمية الكبرى في النجف الاشرف . الحكومة العراقية بتحديد الحد الأدنى لراتب الموظف بــ (500.000) دينار وتخفيض رواتب الدرجات العليا التي تتقاضى الملايينوفق نسب مئوية معينة .

كما طالب القبانجي بمتابعة الفضائيين الذين يتقاضون رواتب وهمية وإرجاع هذه الأموال إلى خزينة الدولة .

وفي الشأن الداخلي دعا القبانجي الى تشكيل لجنة تعنى بالزيارات المليونية .

وقال ان العراق مقبل على استضافة الملايين من الزوار ممن مختلف العالم ومن الضروري تشكيل هذه اللجنة لتعتبر عملاً مباركاً لتسهيل الصعوبات أمام الزوار .

وفي الشأن الإقليمي رحب القبانجي باستضافة بغداد لمفاوضات إيران ومصر مشيرا الى ان ذلك يعد دليلاً على دور العراق الفاعل في العالم العربي والإسلامي :

وفي أطار عودة سوريا إلى الجامعة العربية قال : إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية لهُا مدلول كبير على انتصار فكر المقاومة واندحار الفكر التكفيري الذي أراد تمزيق جسد الأمة العربية والإسلامية .

وفي الشأن الدولي تحدث أمام جمعة النجف الاشرف عن العدوان الإسرائيلي على غزة قائلا : إن هذا العدوان الذي سقط على أثره عدد من الشهداء والجرحى يعتبر عدوانا سافرا على الشعب الفلسطيني