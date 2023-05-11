وزير الدفاع: هناك خبرات متميزة لدى الجيش المصري بالامكان الافادة منها بتطوير قدرات الجيش العراقي

/أكد وزير الدفاع ثابت محمد العباسي,ان هناك خبرات متميزة لدى الجيش المصري ومن الممكن الاستفادة منها في تطوير قدرات الجيش العراقي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع, ان العباسي أجرى مع وفد من قادة الجيش العراقي زيارة الى مصانع القوات المسلحة المصرية، واطلع على العجلات والآليات والمعدات الهندسية والعسكرية وصناعة أبراج المراقبة".

و أشاد الوزير بحسب البيان, بالتطور الكبير في هذه المصانع من خلال الخبرات الكبيرة التي تتواجد فيه".

وأكد وزير الدفاع، هناك خبرات متميزة لدى الجيش المصري ومن الممكن الاستفادة منها في تطوير قابليات وقدرات الجيش العراقي، وان الجيش العراقي يمتلك خبرات تضاهي الخبرات المصرية،مضيفا اننا بصدد الاعداد لايجاد خطوط لتصنيع المعدات العسكرية في العراق"