بكمين مشترك.. الإطاحة بالإرهابي المكنى "أبو عبد الرحمن" في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الاطاحة بالإرهابي المكنى أبو عبد الرحمن بعد نصب كمين مشترك ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "بناءً على توجيهات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في تكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة بإشراف مدير استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد الكرخ من القاء القبض على احد الأهداف المطلوبة وفق احكام المادة 4 إرهاب، بعد نصب كمين مشترك ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد".

وأشارت الى ان "عملية إلقاء القبض لهذا الإرهابي جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة كونه مطلوب وفق مذكرة قبض صادرة من محكمة تحقيق نينوى بعد ورود إسمه ضمن وثائق عصابات داعش الإرهابية".

وأتم البيان :"جرى تسليم المتهم الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية".