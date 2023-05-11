العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة آفة المخدرات

وقع وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، مع الامين العام للجنة مكافحة المخدرات في جمهورية إيران الاسلامية اسكندر مؤمني، مذكرة تفاهم خاصة لمكافحة آفة المخدرات.

وذكر المكتب الإعلامي للصحة في بيان ان "وزير الصحة صالح الحسناوي رئيس الهيئة العليا لمكافحة المخدرات وقع مذكرة تفاهم مع الامين العام للجنة مكافحة المخدرات في جمهورية ايران الاسلامية السيد اسكندر مؤمني ممثلا عن الجانب الايراني بمقر الوزارة ".

وأضاف الحسناوي، بحسب اليان ان "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار علاقات التعاون بين العراق وايران، من أجل العمل المشترك بين البلدين لمواجهة افة المخدرات".

واكد وزير الصحة على "عزم الوزارة لتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع الصحي".

وأشار البيان الى ان "مذكرة التفاهم تتضمن تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات ومختلف المجالات، الصحية وفقاً للمصالح المتبادلة والقوانين المعمول بها بين البلدين الصديقين".