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اهالي منطقة شارع فلسطين يناشدون وزير الداخلية بمعالجة حالات خطف لتلميذات وتلاميذ مدارس ابتدائية عند انتهاء الدوام الرسمي


ناشد اهالي منطقة شارع فلسطين/شرقي بغداد/ وزير الداخلية عبد الامير الشمري بمعالجة حالات خطف لاطفال من تلميذات وتلاميذ مدارس ابتدائية على يد اصحاب دراجات التك تك في الاونة الاخيرة.

واكدوا في رسالة ان عوائل التلاميذ اصابهم الفزع والخوف بعد حادثة او حادثتين لاختطاف تلميذات وتلاميذ بعد خروجهم بانتهاء الدوام بمدارسهم وخاصة ممن لا يرتبط بخطوط لنقله ضمن الرقعة الجغرافية للمحلة 508

وعبر الاهالي عن ان املهم بان يولي وزير الداخلية والاجهزة الامنية المختصة /جهاز الامن الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات ومكافحة الاجرام /هذا الموضوع اهمية قصوى وتوجيه دوريات النجدة بالتواجد قرب المدراس وخاصة عند انتهاء الدوام لمراقبة هذه الحالات والتعامل مع منفذيها بحزم وشدة والقبض عليهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل جراء ما يقترفونه من اعمال اجرامية وزرع حالة الخوف في نفوس العوائل.

واكدوا ان ظاهرة الخطف انتهت في السنوات الاخيرة بفضل استقرار واستتباب الامن في العاصمة بغداد وان مجرد عودتها ولو بحالات فردية تشكل تهديدا لامن واستقرار المجتمع./

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اهالي منطقة شارع فلسطين يناشدون وزير الداخلية بمعالجة حالات خطف لتلميذات وتلاميذ مدارس ابتدائية عند انتهاء الدوام الرسمي
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