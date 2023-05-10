ائتلاف ادارة الدولة يحدد موعدا اوليا للتصويت على الموازنة

عقد ائتلاف ادارة الدولة اجتماعه الدوري في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني و رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكر بيان للائتلاف " ان المجتمعين ناقشوا المواد المدرجة على جدول الاعمال في الشأنين الحكومي والنيابي ومشاريع الخدمات التي يمكن لحكومة الخدمة الوطنية تقديمها في المرحلة الحالية".

واضاف البيان " ان الائتلاف حدد يوم السابع عشر من الشهر الجاري ، موعدا اوليا للتصويت على الموازنة بعد الاخذ بكل الملاحظات واعادة صياغتها بما يتفق مع البرنامج الحكومي".

وفي الشأن الانتخابي دعا الحاضرون الى تهيئة كل المستلزمات لاتمامها في الموعد المحدد لها نهاية هذا العام"