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ضبط متهم بالاحتيال على المشمولين بالرعاية الاجتماعية في البصرة..


أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، بضبط ثلاثة مُتَّهمين بالتزوير والاحتيال والسرقة في محافظة البصرة.

وذكر بيان للدائرة أنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، تمكَّنت بكمينٍ محكمٍ من الإيقاع بمُتَّهمٍ انتحل صفة باحثٍ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة - فرع البصرة، وبحوزته ختمٌ مُزوَّرٌ ومعاملاتٌ تخصُّ المشمولين بالرعايـة الاجتـماعيَّة، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم يستهدف فئة الفقـراء المشـمولين بالرعاية عبر زيارتهم في محل سكناهم، وإيهامهم بإكمال الاستمارات المطلوبة؛ لقاء مبلغٍ ماليٍّ يتراوح بين (150,000 – 200,000) ألف دينارٍ يتقاضاه عن كلّ استمارةٍ".

وأكَّد، أنَّ "المُتَّهــم يـمارس هذه الأفـعـال بتواطؤ عددٍ من مُوظَّفي الحاسبة في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة الذين يُزوِّدونه بدورهم بالمعلومات عن المستفيدين وأماكن سكناهم".

وأضافت الدائرة، أنَّ "ملاكات المديريَّة ضبطت، في عمليَّةٍ منفصلةٍ، مُوظَّفين اثنين في قسم إعمار المشاريع في جامعة البصرة؛ على خلفيَّة إقدامهما على سرقة أحد الغطَّاسات العائدة للأقسام الداخليَّة في الجامعة بموقع كرمة علي، لافتةً إلى قيامهما بترويج معاملة شراء للغطاس ذاته الذي قاما بسرقته، مُوضحةً أنَّه تمَّ توقيفهما وفقاً لأحكام المادة (340) من ق.ع.ع"

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