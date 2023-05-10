الكشف عن تلاعب بعقار عائد للدولة بقيمة ملياري دينار في الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تنفيذ أربع عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ واختلاسٍ في دوائر البلديَّة والتسجيل العقاري والهيئة الوطنيَّـة للتقاعد في الديوانيَّـة.

وذكرت الهيئة في بيان أنَّ "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، التي انتقلت إلى مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، تمكَّنت من ضبط أوليَّاتٍ تتعلَّق بقيام دائرة التخطيط العمراني بتغيير استعمال عقارٍ عائدٍ إلى البلديَّة تبلغ قيمته التقديريَّة (2,000,000,000) ملياري دينارٍ من "خضراء إلى سكنيٍّ"، خلافاً للتصميم الأساس".

وفي بلديَّة السنيَّة التابعة إلى مُديريَّة بلديَّات الديوانيَّة، نوَّهت الهيئة بـ"ضبط قوائم رواتب شهر كانون الأول للعام 2018"، مُوضحةً أنَّ "أعمال المُتابعة والتدقيق قادت إلى الكشف عن اختلاس مبالغ التوقيفات التقاعديَّة المُقدَّرة بأكثر من (30,000,000) مليون دينار من قبل لجنة توزيع الرواتب في البلديَّـة".

وأضافت إنَّ "شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في المكتب تمكَّنت من ضبط إضبارة عقارٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري في الديوانيَّة؛ على خلفيَّة التلاعب في نقل ملكيَّته من شخصٍ إلى آخر دون حضور صاحب العقار، لافتةً إلى أنَّ قيمة العقار تُقدَّرُ بــ (250,000,000) مليون دينارٍ".

وتابعت الدائرة إنَّ "ملاكات المكتب رصدت في الهيئة الوطنية للتقاعد - فرع الديوانيَّة، حالة تلاعبٍ في اضبارةٍ تقاعديَّةٍ تمَّ خلالها صرف مبلغٍ يُقَدَّرُ بأكثر من (50,000,000) مليون دينارٍ لشخصٍ ليس له أيَّة صفةٍ قانونيَّةٍ بمتقاعدٍ مُتوفَّى، مُبيّنةً أنَّ صرف المبالغ تمَّ خلال المُدَّة بين عامي (2015 -2021)".