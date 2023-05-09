وزير الدفاع يلتقي القائد العام للقوات المسلحة المصرية ويبحثان تطورات المنطقة

وصل وزير الدفاع، ثابت محمد سعيد العباسي، الثلاثاء، الى مصر في زيارة رسمية، يرافقه وفد من كبار الضباط في وزارة الدفاع.

وذكرت بيان للوزارة أن الوزير بحث مع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، في ظل الظروف والتحديات الراهنة، فضلاً عن بحث أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات".

وأعرب الوزير عن "تقديره لجهود مصر الداعمة في محيطها الإقليمي والدولي"، متطلعاً أن "تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون بين القوات المسلحة للبلدين".

من جانبه، أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية "اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والعراقية"، مبيناً "الحرص على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات العسكرية".