نائب: حكومة السوداني وضعت خارطة طريق من 4 خطوات لانهاء ملف المخدرات

اكد النائب سالم العنبكي، الثلاثاء، ان الحكومة وضعت خارطة طريق مهمة من 4 خطوات لانهاء ملف المخدرات في البلاد.

وقال العنبكي في حديث لـ/ المعلومة/، إن "المخدرات ملف مثير للقلق خاصة مع الاحصائيات التي تسجل في المحافظات العراقية في السنوات الاخيرة ناهيك عن ابعادها الخطيرة في اثارة الكثير من الاشكاليات الداخلية في المجتمع".

وأضاف، أن "حكومة السوداني وضعت خارطة طريق واضحة المعالم تعتمد 4 خطوات لانهاء ملف المخدرات في البلاد تبدأ من تعزيز قدرات مديريات مكافحة في المحافظات مع دعمها بقوات ضاربة وتشكيل لجنة عليا تاخذ على عاتقها توحيد الجهد الاستخباري بشكا مباشر في رصد المتاجرين وطرق التهريب".

واشار الى ان "اعادة النظر بالقوانين من اجل ردع المتاجرين بالمخدرات تستخوذ على اهتمام النواب وهناك ضغط باتجاه تشديد العقوبات من اجل تفادي مخاطر تهدد الاستقرار".

واثار ملف المخدرات في السنوات الاخيرة قلقا لدى الاوساط الشعبية في البلاد خاصة مع تدفق المخدرات من الاردن وسوريا.