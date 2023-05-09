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المندلاوي يدعو المنظمات الدولية الى التعجيل بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني


دعا نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، المنظمات الدولية بتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب السوداني بالسرعة الممكنة.

وذكر مكتبه الاعلامي:" ان المندلاوي التقى اليوم سفير جمهورية السودان لدى العراق عبد الرحيم سر الختم عبد الرحمن".

واضاف:" انه جرى خلال اللقاء بحث الأحداث الأخيرة التي تشهدها دولة السودان الشقيق وانعكاساتها على السكان والاقتصاد , وضرورة استمرار المبادرات السياسية التي تقدمها بعض البلدان العربية لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع".

ودعا المندلاوي المنظمات الدولية الإنسانية المعنية بالإغاثة والصحة إلى تكثيف دعمها للشعب السوداني , معرباً عن أمله بتوصل الأطراف المتنازعة لحلول سلمية من شأنها تهدئة الاوضاع وإحلال السلام في البلاد .

وجدد النائب الأول رغبة الجهات العراقية بتقديم الدعم وكل ما من شانه تعزيز الأمن ويُعيد السلم المجتمعي لهذا البلد العربي , داعياً الحكومة ووزارة الخارجية الى متابعة شؤون الجالية العراقية المقيمة في السودان والعمل على ضمان سلامتهم وعودتهم الى ارض الوطن .

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