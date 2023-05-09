ميقاتي يوجه دعوة للسوداني لزيارة لبنان

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي ، الشركات اللبنانية للاستثمار في مجالات الاعمار والبناء في العراق.

وذكرت وزارة العمل في بيان ،ان" وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي التقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حاملاً تحيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتمنيات الحكومة والشعب العراقي لشعب وحكومة لبنان بالاستقرار، مؤكداً حرص العراق على تقديم الدعم الكامل للبلد الشقيق لتجاوز ازمته".

واشار الأسدي الى "طلب لبنان زيادة حصة النفط الممنوحة اليه، مبيناً ان الامر قيد الدراسة الفنية والتقنية، مشدداً على استمرار الدعم للبنان على جميع الاصعدة".

كما اشار الوزير الى الاستقرار الذي يشهده العراق بعد تشكيل الحكومة الحالية، وانه مقبل على طفرة في مجال الاستثمار، خاصة في مجال الاسكان، والاعمار، والبناء، لافتاً الى انه يمكن للمستثمرين اللبنانيين الاسهام والمشاركة في هذه المجالات".

وفي ختام اللقاء حّمل رئيس الوزراء اللبناني الوزير دعوة لرئيس الوزراء محمد السوداني لزيارة لبنان، فيما اكد الاسدي حرص رئيس الحكومة العراقية على تلبية الدعوة، والاستعداد لهذه الزيارة في اقرب وقت