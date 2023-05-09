وزير التعليم يوافق على اعادة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات العليا

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي على قرار بإعادة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات العليا المستفيدين من قرارات سابقة ممن أخفقوا بإتمام متطلبات النجاح في الفصل الدراسي الثاني أو لم يستكملوا مشروع البحث أو لم يتمكنوا من تجاوز المحاولة الثانية للامتحان الشامل.

وتضمن القرار المستند الى هيئة الرأي ، تشكيل لجنة في كل جامعة يراعى فيها تنوع الاختصاصات لتسلم طلبات الراغبين بالعودة ودراسة حالات الطلبة ، ما عدا المتورطين بالغش أو التزوير أو إخفاء المعلومات الوظيفية . وسيستمر تقديم الطلبات إلى غاية الأول من آب المقبل 2023/8/1