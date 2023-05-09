نائب: البرلمان داعم لقرارات السوداني بشان التغييرات الوزارية

اكد عضو مجلس النواب جاسم عطوان، الثلاثاء، ان البرلمان يدعم تحرك السوداني باجراء التغييرات في الكابينة الوزارية للحكومة، فيما اكد ان هنالك لجان متخصصة تعمل على تقييم عمل الوزراء خلال الفترة الحالية.

وقال عطوان في حديث ل /المعلومة/ ، إنه "ندعم حرية وصلاحية الحكومة في عزل من لم تتوفر فيه الكفاءة والخبرة للعمل على تطبيق المنهاج الوزاري"، لافتا الى ان "اجراء التغييرات الوزارية في كابينة حكومة السوداني ستتم بعد انتهاء موعد التقييم من قبل اللجان".

وتابع، ان "نجاح اجراء التغييرات الوزارية سيعمل على تقويم عمل الحكومة والوزارات التي لم تنجح خلال الفترة السابقة والحالية"، مشيرا الى ان "التغييرات ستشمل بعض المحافظين والمدراء العامين الذين ثبت تقصيرهم خلال الفترة الماضية".

وبشأن موعد اجراء التغييرات الوزارية، يبين عطوان: ان "هذه المسألة ستتم بعد انتهاء موعد التقييم في الفترة القريبة المقبلة"، مضيفا ان "البرلمان يدعم تحرك السوداني باجراء بعض التغييرات في الكابينة الوزارية الحكومية".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي، في كشف في حديث لوكالة /المعلومة/، عن "التغييرات التي ستتم في كابينة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني، فيما اكد ان المعلومات الأولية تشير الى شمول وزارتي "التجارة والتربية في المقدمة، بالإضافة الى وزارتي النقل والزراعة"