العامري يشدد على اهمية تكثيف الجهود لتثبيت الامن والاستقرار في ديالى

زار رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الثلاثاء محافظة ديالى، وعقد اجتماعاً في مقر قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي بمعسكر الشهيد القائد ابو منتظر المحمداوي.

واكد العامري ، خلال الاجتماع ، على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين مختلف صنوف القوات الامنية في الخطط ومسك الارض من اجل سد جميع الثغرات التي تستغلها خلايا الارهاب.

كما نوه الى اهمية تكثيف الجهود المبذولة لتثبيت الامن والاستقرار، ودعم سيادة القانون في عموم مناطق المحافظة، محذراً من التراخي وعدم اليقظة، لما لذلك من تأثير سلبي على اداء المنظومة الامنية .