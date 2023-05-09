جهاز المخابرات يلقي القبض على شبكة أجنبية لتهريب العمالة الى داخل العراق

القى جهاز المخابرات الوطني القبض على شبكة اجنبية تقوم بعمليات تهريب العمالة الاجنبية الى داخل العراق.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان :" ان قوة من جهاز المخابرات الوطني العراقي القت القبض على شبكة مكونة من (٧) اشخاص يحملون الجنسية الاجنبية يقومون بعمليات تهريب العمالة الاجنبية الى داخل العراق وتزوير اختام الاقامة وكذلك عمليات اختطاف الاجانب وتعذيبهم وتصويرهم وارسال الصور الى ذويهم بغية ابتزازهم مادياً ".

واضاف :" ان العملية تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".