الأخبار

النزاهة تنفذ (١٥) عملية في صلاح الدين وتطيح باربعة متهمين باضرار المال العام


نفذت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة (١٥) عمليَّة، أسفرت عن القبض على (٦) مُتَّهمين، وضبط أوليَّات خاصة بــ(١٥) مشروعاً في قطاع الطاقة بصلاح الدين تحوم حولها شبهات مغالاةٍ.

وأفادت دائرة التحقيقات، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات الـ(١٥) المنفذة بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، بتلقّي مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين معلوماتٍ عن وجود مغالاةٍ في أسعار المشاريع المُنفَّذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين المُتعلّقة بقطاع الكهرباء، مُشيرةً إلى تأليف فريقٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات الخاصَّة بوجود مغالاةٍ في أسعار المواد المُجهّزة لتنفيذ (١٥) مشروعاً مُتفرقاً تتعلَّق بقطاع الكهرباء في المحافظة.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ الفريق، وبعد استحصال أوامر قضائيَّةٍ، تمكَّن من تنفيذ (١٥) عمليَّة، أسفرت عن القبض على (٦) مُتَّهمين من أعضاء لجان التنفيذ وإعداد الكشـوفات واعتـدال الأسـعار، ثلاثة منهـم في ديوان محافظة صلاح الـدين، والثلاثة الآخرون من مُديريَّة توزيع كهرباء المُحافظة.

وأردفت إنَّ العمليَّات أسفرت أيضاً عن ضبط أصل معاملات الصرف في ديوان محافظة صلاح الدين، مع ضبط أصل الصكوك الخاصَّة بالمشاريع في مصرف الرافدين - فرع تكريت، لافتة إلى أنَّ تلك المشاريع مدرجة ضمن موازنة إعادة الاستقرار للمحافظة، وأنَّ قيمة المُغالاة الإجماليَّة فيها تُقَدَّرُ بــ (١،٤٦٦،٠٦٠،٠٠٠) دينار عراقي.

وتمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات، وعرضها رفقة المبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩).

وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر نيسان الماضي تمكُّن ملاكاتها من ضبط رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشوفات الخاصَّة بمشاريع الطاقة الكهربائيَّة المُنفَّذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين؛ لوجود مغالاة بقيمة (543,830,000) دينار في أسعار المواد المُجهَّزة لتنفيذ أربعة من تلك المشاريع

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب: البرلمان داعم لقرارات السوداني بشان التغييرات الوزارية
العامري يشدد على اهمية تكثيف الجهود لتثبيت الامن والاستقرار في ديالى
جهاز المخابرات يلقي القبض على شبكة أجنبية لتهريب العمالة الى داخل العراق
النزاهة تنفذ (١٥) عملية في صلاح الدين وتطيح باربعة متهمين باضرار المال العام
رئيس الادعاء العام يوقع مذكرة تفاهم مع المدعي العام في ايران
التعليم تحدد موعد فتح استمارة تعديل الترشيح وقبول خريجي الإعدادية للسنة السابقة
حددت 97 متورطاً.. إيران تستدعي ترامب وبومبيو وماكنزي بشأن اغتيال الشهيد الخالد سليماني
المندلاوي يوجه اللجانَ النيابية بدراسة مسودة مقترح قانون حماية حقوق الاقليات
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة عشرة برئاسة السوداني ويتخذ عدة قرارات
العراق وايران يوقعان مذكرة تفاهم قضائية بين البلدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك