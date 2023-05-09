التعليم تحدد موعد فتح استمارة تعديل الترشيح وقبول خريجي الإعدادية للسنة السابقة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم العشرين من حزيران المقبل موعدا لفتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة لقناتي تعديل الترشيح وقبول خريجي الدراسة الاعدادية للسنة الدراسية السابقة.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "سيجري تفعيل استمارة تعديل ترشيح الطلبة المقبولين في السنة الدراسية 2023/2022 على القنوات (القبول المركزي وقبول ذوي الشهداء وقناة النخبة) شرط عدم التحاقهم بإحدى الدراسات (التعليم الحكومي الخاص الصباحي، والمسائية، والأهلية) او الكليات التابعة للوقفين".

وتابعت، "سيتم تفعيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بقبول الطلبة من خريجي الدراسة الاعدادية للسنة الدراسية السابقة 2022/2021 على قناتي (القبول المركزي وقبول ذوي الشهداء) شرط عدم التحاقهم بإحدى الدراسات (التعليم الحكومي الخاص الصباحي، والمسائية، والأهلية) أو الكليات التابعة للوقفين".

وبحسب البيان، "ستتولى الجامعات اعتماد البوابة الإلكترونية لغرض تزويد الطلبة بأرقامهم السرية في حال فقدانهم لها فيما سيتاح للجامعة تزويد أي طالب برقمه السري بغض النظر عن محافظة سكن الطالب".

وأشار الى أن "فتح الاستمارة الإلكترونية سيستمر بعد إطلاقها إلى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين الموافق 2023/7/10".