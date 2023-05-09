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حددت 97 متورطاً.. إيران تستدعي ترامب وبومبيو وماكنزي بشأن اغتيال الشهيد الخالد سليماني


أعلن المدعي العام بطهران إصدار مذكرة استدعاء بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي بقضية اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه

وذكر المدعي العام علي صالحي أنه خلال التحقيق في قضية اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الشهيد قاسم سليماني، تم تحديد 97 متهما أمريكيا وملاحقتهم قضائيا، وإصدار قرار باستدعاء 73 منهم، بينهم ترامب ومايك بومبيو وقائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكنزي.

وأشار إلى أنه تم توجيه طلبات منفصلة للتعاون القضائي، إلى 9 دول، تدخلت في اغتيال الشهيد سليماني.

وبحسب وكالة انباء فارس الإيرانية، فإن حجم ملف الادعاء يبلغ 12 ألف صفحة تم جمعها في 60 مجلدا.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكد أن وزارة الخارجية والسلطة القضائية تواصلان ملاحقة من اغتالوا الشهيد سليماني ورفاقه في مطار بغداد، قبل 3 أعوام.

وفي السياق، أعلنت السلطات الإيرانية، إصدار مذكرات اعتقال لأشخاص في العراق على صلة بجريمة اغتيال الشهيد سليماني، مشيرة إلى أن "هؤلاء المتهمين من رعايا 3 إلى 4 دول".

من جهته، قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، إن "الانتقام لدماء الشهيد سليماني ما زال في أجندة القوات المسلحة".

واستشهد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس في 3 كانون الثاني 2020 بغارة صاروخية أمريكية غادرة جبانة قرب مطار بغداد الدولي.

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