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المندلاوي يوجه اللجانَ النيابية بدراسة مسودة مقترح قانون حماية حقوق الاقليات


وجّه محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء اللجانَ النيابية المعنية ( القانونية، وحقوق الانسان )، بدراسة مسودة مقترح قانون حماية حقوق الاقليات وتقديمه إلى القراءة الأولى ، فيما خاطب اللجنة المالية بشأن امكانية زيادة الموازنة التشغيلية لديوان أوقاف الديانات ( المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) لرعاية شؤون الاديان الثلاث.

وذكر مكتبه الاعلامي: جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم الثلاثاء رئيسَ طائفة الصابئة ‏المندائيين في العراق والعالم الشيخ (ستار جبار الحلو)، والوفد ‏المرافق له، بحضور عدد من النواب.

وأكّد النائب الأول" عزمَ مجلس النواب على تشريع القوانين الضامنة لحقوق الاقليات، داعيا الامانة العامة لمجلس الوزراء إلى تعويض الدرجات الوظيفية للمكونات والإعمام على جميع الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات والمحافظات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (23038) لسنة 2023، وتزويد مجلس النواب بجدول تفصيلي عن حركة الدرجات الوظيفية للمكونات المشمولة بالقرار.

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